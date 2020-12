DIRETTA Atalanta-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 15 si infiamma il pomeriggio di Serie A, a Bergamo si scontreranno l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Prandelli.

Atalanta e Fiorentina sono due squadre in cerca di certezze. Un inizio di stagione tremendamente altalenante ha contraddistinto entrambe, ed oggi si trovano una di fronte all’altra. La Dea non vince da tre partita in campionato, mentre la viola arriva dalla pareggio conquistato in casa contro il Genoa. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

