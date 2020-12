Maldini a Pirlo: “Non dimenticarti della nostra telefonata”. Poi, la rivelazione

Incrocio virtuale negli studi Sky per Maldini e Pirlo. Il dirigente Milan al tecnico della Juve: “Non dimenticarti della nostra telefonata”

Momento simpatico nel post-partita di Genoa-Juventus che è coinciso con il pre-gara di Milan-Parma. Ai microfoni di Sky c’era Andrea Pirlo ed è arrivato poco dopo Paolo Maldini. I colleghi dell’emittente satellitare hanno chiesto un inevitabile scambio di battute.

Curiosità in studio e tra gli ascoltatori per un retroscena regalato da Paolo Maldini: “Andrea, non dimenticare la nostra telefonata in estate. Non la dimenticare”. Pirlo sorride. Ed alla domanda inevitabile di chi era nello studio centrale: “Che cosa vi siete detti”, c’è stato un immancabile: “No, sono cose nostre”

Maldini svela un retroscena di calciomercato

“Saluto Paolo, sta facendo un po’ troppo bene”: scherza Pirlo in apertura di collegamento con Maldini. Qui scatta il retroscena della telefonata, tirato fuori da Maldini. Pirlo sorride e risponde: “Certo che me la ricordo”, poi, congedato Pirlo incalzano Maldini.

“La verità è che ho chiamato Andrea per complimentarmi per il suo incarico nell’Under 23. Poi, ho detto ad Andrea, come battuta: ‘Ma non è che stai andando a Torino per la prima squadra?’. Lui mi ha risposto: ‘Ma, come fai a saperlo?’. Sinceramente da una battuta è venuto fuori che sono stato uno dei primi che Pirlo sarebbe stato il nuovo allenatore della Juventus”