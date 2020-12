Dopo 5 minuti, Gabbia lascia il campo: Milan in emergenza difensiva, Pioli costretto a far entrare il giovane Kalulu

Dopo 5 giri di lancette, Matteo Gabbia è costretto a lasciare il campo: le immagini non fanno presagire nulla di buono con il Milan sempre più in emergenza difesa. Il tecnico Pioli ha fatto entrare il baby Kalulu reduce dall’esordio in Europa League.

Ma, il Milan paga subito lo scotto: al 13′ Gervinho punta proprio Kalulu, superandolo, per servire Hernani per il vantaggio del Parma. Restano in panchina Musacchio e Duarte: i due, con molta più esperienza del 2002 Kalulu, però restano accanto a Pioli: scelta imputabile ad una condizione ancora da ritrovare, ma che rappresenta anche un importante indizio in chiave mercato.

Per Gabbia un trauma contusivo, così come riportato dai colleghi di Sky: domani ci saranno gli esami del caso

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tre nomi per rafforzare il reparto

Sono tanti i nomi segnati da tempo sull’agenda di Paolo Maldini per rafforzare il pacchetto arretrato. Sono essenzialmente 3 i profili segnalati: Mohemed Simakan dello Strasburgo con il quale c’è stata una lunga trattativa anche quest’estate. Poi, c’è Matteo Lovato del Verona che si sta esprimendo su alti livelli e Ozan Kabak dello Schalke 04.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Milan-Parma: segui la partita LIVE

Si tratta di tre profili nati tutti nel 2000, sintomo della politica del club che vuol continuare a crescere, ma investendo su giovani plasmabili ma già di comprovato valore