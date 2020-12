Inter, obiettivo Pellegrini: nuovo scambio proposto alla Roma

Inter pronta a sferrare un colpo decisivo in ottica calciomercato: Marotta vuole Pellegrini e i nerazzurri faranno di tutto per portare a Milano il giocatore della Roma. Eriksen nello scambio?

Una cosa è chiara in casa Inter: Eriksen andrà via e a sostituirlo potrebbe essere il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Giocatore dalle enormi qualità, capace di giocare in mezzo al campo, dietro le punte o all’occorrenza esterno d’attacco, il 24enne è nel giro della Nazionale Italia.

Marotta si è, calcisticamente, innamorato del talento giallorosso (in scadenza di contratto nel 2022 con una clausola da 30 milioni) e vorrebbe regalarlo a Conte. L’idea sarebbe quella di uno scambio con il danese, ma visti i 4 anni di differenza e quanto espresso nell’ultima stagione, non è da escludere un conguaglio a favore dei capitolini.

Marotta vuole Pellegrini, Inter pronta a offrire Eriksen alla Roma

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Eriksen è ormai diventato la quinta scelta di Conte per il centrocampo e l’idea è di cederlo a gennaio. L’ex Tottenham, fino a questo momento, aveva ricevuto apprezzamenti solo dalla Premier League (Manchester United e Arsenal in pole), senza dimenticare il Psg. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare.

Difficile che la Roma si privi del brillante classe ’96, ma il rinnovo del contratto di Pellegrini in stallo non è passato inosservato all’Inter. L’azzurro vuole giocare gli europei e per ora si è preso in mano la squadra di Fonseca, ma le vie del calciomercato sono infinite. Se non dovesse prolungare il contratto, i nerazzurri sarebbero pronti anche se c’è da battere la concorrenza di Juventus e Milan.