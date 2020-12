Luis Alberto al Milan è una suggestione di calciomercato, con il giocatore che sembra essere in rotta di collisione con la Lazio. Valutazione alta: 50 milioni

Il Milan pensa al calciomercato invernale, guardando anche al futuro e il pensiero, come riporta pianetamilan.it, va a Luis Alberto. A gennaio la società sarà costretta a fare qualcosa in difesa e forse a centrocampo, causa infortuni, con un pensiero rivolto al vice Ibrahimovic.

In casa Milan si è sempre guardato alle occasioni di calciomercato, Luis Alberto non sembra rientrarvi, in primis per una questione di prezzo, però se le voci sulla frattura con la Lazio risultassero vere, certamente Maldini e Massara non starebbero a guardare.

Luis Alberto in rotta con la Lazio? Il Milan ci prova, ma il prezzo è alto

La situazione del ragazzo classe ’92 con i capitolini, ha iniziato ad incrinarsi in concomitanza con la questione degli stipendi non pagati. Lo spagnolo ha un contratto ancora lungo e non verrebbe lasciato partire per meno di 50 milioni, ma in questi casi non si sa mai. Aspettando di risolvere la grana Calhanoglu, nonostante l’età non rientri nei parametri voluti dal fondo Elliott, il numero 10 biancoceleste rappresenterebbe un occasione.

Il problema più grande di un possibile matrimonio tra il Milan e Luis Alberto è la Lazio. Trattare con Lotito non è mai semplice, lo insegna la storia, quindi forte del contratto in scadenza nel 2025, per il momento più essere considerato solo un sogno natalizio di calciomercato.