Non solo Milan in A: l’Europa League domina i campionati top europei

In testa ai maggiori campionati europei troviamo oggi squadre che partecipano alla seconda competizione continentale, l’Europa League.

Milan, Tottenham, Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Lille: cos’hanno in comune questi cinque team? Molto più di ciò che era lecito attendersi ad inizio stagione, anche in una fuori dagli schemi come quella 2020/21.

Ovviamente sono tutte squadre europee, come certificato dalla partecipazione all’Europa League. Ovviamente non partivano da favorite nelle competizioni domestiche: quel ruolo è sicuro nelle mani di avversarie come Juventus e Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona, fino al PSG. Le dominatrici indiscusse degli ultimi anni, in buona sostanza.

I leader di cinque campionati europei giocano in Europa League

Oggi però tutto (o quasi) sembra essersi ribaltato: 5 campionati, 5 squadre qualificatesi ai sedicesimi di Europa League a guidarli, contro ogni pronostico. Calendario ugualmente fitto e rosa spesso meno ampia. Come si spiega? Semplice, non si fa; non si può però nemmeno asserire che gli impegni di coppa siano una perdita di tempo, utili solo a far perdere di vista gli obiettivi prioritari.

Nel giorno del turno infrasettimanale non sappiamo quanto durerà la magia di questo campionato particolare, nel frattempo possiamo tifare affinché sia la competitività a farla da padrona, fino all’ultima giornata.