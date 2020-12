Il Napoli esce sconfitto dalla gara di San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Gli azzurri sono rimasti in dieci per gli ultimi venti minuti di gioco a causa dell’espulsione di Lorenzo Insigne.

L’attaccante del Napoli si è visto sventolare in faccia un cartellino rosso dopo aver mandato a quel paese l’arbitro per aver assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gattuso difende Insigne: “Non si può buttare fuori il capitano del Napoli”

Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Lungo sfogo ai microfoni dell’emittente satellitare in merito all’espulsione di Insigne

“Ho detto a Massa che due minuti prima dell’espulsione aveva fatto i complimenti ad Insigne e poi l’ha cacciato fuori. Solo in Italia succedono queste cose. Non puoi buttare fuori il capitano del Napoli perché ti manda a caga** per un rigore dubbio. Altrimenti sei uno permaloso. Si cambiano le partite così, non è corretto. E se fosse stato sempre così quand’è che uno come me avrebbe giocato? I giocatori si devono dare una calmata, ma un vaffa***** dopo un rigore ci può stare. I miei hanno fatto una grandissima partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Meritavamo di più noi che loro. Adesso bisogna pensare alla Lazio, la prestazione resta”.

Poi ha proseguito: “Cosa ha detto Insigne all’arbitro? Gli ha detto “vai a cag***”. L’ha buttato fuori e noi ci lecchiamo le ferite. Siamo una delle poche nazioni a fare così. Io le partite le vedo, gli inglesi dicono sempre così. Ma dai, non facciamo finta che non sia così. I miei giocatori saltano addosso all’arbitro? Ma dove l’avete visto? Non va bene buttare i giocatori fuori per far vedere che un arbitro ha personalità. I giocatori vanno buttati fuori sempre allora. Fare l’arbitro è difficile, un direttore di gara internazionale non può fare il permaloso”.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, Insigne espulso contro l’Inter: Gattuso in dieci e sotto di un gol