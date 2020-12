Inter, Brozovic si fa male: il croato costretto ad abbandonare il campo

Marcelo Brozovic ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco nella gara contro il Napoli. Infortunio per il centrocampista croato.

Anche Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni. Il turno infrasettimanale, come è ben noto, è ricco di insidie. Questa volta, anche per i nerazzurri, impegnati contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei nerazzurri è stato costretto ad effettuare un cambio imprevisto: Marcelo Brozovic si è rivolto verso la panchina ed ha chiesto il cambio.

Infortunio Brozovic, Conte corre ai ripari

Il centrocampista croato ha avuto un problema fisico in seguito ad uno scontro con un avversario azzurro. Antonio Conte è corso ai ripari ed ha lanciato in campo, al minuto 67, Stefano Sensi. Per Brozovic un problema fisico alla caviglia dopo essersi scontrato con la linea difensiva del Napoli ed essere atterrato male con la caviglia sul terreno di gioco. Ha provato a stringere i denti, ma probabilmente anche sotto consiglio dello staff medico, non se l’è sentita di continuare la gara.

Ancora nessun bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni. Nelle prossime ore, dopo la fine del match contro la squadra di Gattuso, l’Inter diramerà, con ogni probabilità un report medico. Solo allora saranno più chiare le condizioni del centrocampista nerazzurro, costretto al forfait dopo poco più di un’ora di gioco.