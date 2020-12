Juventus, vistosa fasciatura per Arthur: abbandona il campo zoppicando

Juventus, Arthur si infortuna nella gara contro l’Atalanta di Gasperini. Il centrocampista della Juventus ha abbandonato il campo zoppicando con una vistosa fasciatura.

Cresce la preoccupazione in casa Juventus. I bianconeri. impegnati nella sfida contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A, hanno dovuto fare i conti con una pesante assenza a centrocampo, sopraggiunta a gara in corso. La squadra di Andrea Pirlo, infatti, ha fatto a meno, dopo soli ventisette minuti di gioco, di Arthur Melo. Il centrocampista del club piemontese si è scontrato con Gosens e Romero ed è stato costretto a lasciare il campo dolorante per un duro colpo subito dietro la coscia destra. E’ corso subito ripari il tecnico della Juventus che ha prontamente sostituito il centrocampista brasiliano con Adrien Rabiot.

Juventus, le condizioni di Arthur Melo

Al momento ancora nessun report ufficiale è stato diramato dalla società bianconera. La vistosa fasciatura alla gamba e l’uscita zoppicante dal terreno di gioco ha fatto tremare i tifosi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, non è da escludere che l’ex Barcellona abbia subito soltanto una forte confusione. Uno stop forzato, qualora dovesse saltare la prossima sfida di campionato contro il Parma, che giunge in un momento in cui l’infermeria della Juventus è semi deserta.

Tra gli indisponibili per le prossime gare, infatti, solo il difensore Merih Demiral. Il difensore è fermo ai box per una lesione muscolare al retto femorale destro.