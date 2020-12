Milan, sorpresa Kalulu: doppio ruolo che allontana Conti

Il Milan scopre Kalulu dopo la grande emergenza difensiva rossonera. Terzino e centrale difensivo, un doppio ruolo che fa sorridere Pioli e la dirigenza rossonera

Un investimento in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Kalulu, classe 2000, terzino destro come ruolo principale, ma occhio anche alla recente svolta tattica come centrale difensivo. Di fatto, l’emergenza difensiva rossonera, con Kjaer e Gabbia out, ha spinto Pioli a puntare sul giovane difensore nel ruolo di centrale.

Qualche difficoltà di troppo e insicurezza, ma più che giustificabile; tuttavia Pioli lo confermerà al fianco di Romagnoli anche nell’imminente sfida di campionato contro il Genoa. Corsa, velocità e carattere da veterano, la sensazione è che il Milan abbia in mano un giocatore di assoluto talento in chiave futura.

Milan, Kaluku spinge Conti sul mercato? Il piano rossonero

La tanta concorrenza sulla fascia destra (Calabria, Conti, Kalulu), potrebbe spingere il club rossonera a valutare potenziali mosse di mercato già in vista dell’imminente sessione invernale. Il Milan potrebbe valutare la potenziale cessione di Conti di fronte a un’offerta vantaggiosa per la società e per lo stesso giocatore, bersagliato dai costanti infortuni e sfortunato nella sua esperienza in maglia rossonera.

Un possibile sacrificio che potrebbe rimpolpare leggermente le casse milaniste, anche se non è escluso che il Milan possa decidere di cedere Conti solamente con la formula del prestito. Un modo per cercare di rilanciarlo, valorizzarlo e poi riabbracciarlo in vista della prossima stagione e in chiave futuro. Situazione in stand-by, sono attese novità già dall’imminente sessione di calciomercato.