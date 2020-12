Sampdoria, Candreva escluso dal gruppo: timori pure per l’Inter

Antonio Candreva ai margini del gruppo della Sampdoria dopo le incomprensioni con Ranieri: i blucerchiati valutano se riscattarlo dall’Inter

Sampdoria e Antonio Candreva ai ferri corti, teme anche l’Inter. L’esterno è stato escluso dal gruppo blucerchiato a tempo indeterminato. Lo rivela “Il Secolo XIX” nell’edizione di oggi.

All’origine della rottura il diverbio con Claudio Ranieri, ci sarebbe il diniego di Candreva a partecipare agli incontri organizzati dal tecnico testaccino per chiarire le incomprensioni.

A fargli perdere la pazienza sarebbero stati i comportamenti dell’esterno ex Lazio e Inter. Ranieri ha deciso quindi di non inserirlo neppure nella lista dei convocati della partita contro l’Hellas Verona ma la punizione per l’esperto calciatore non si limita qui.

Sampdoria: Candreva riscatto incerto, l’Inter in guardia

Come spiega il quotidiano ligure, Ranieri ha ripreso Candreva apertamente prima della seduta di videoanalisi per preparare il prossimo impegno. Il tecnico ha detto di essersi sentito mancare di rispetto e ha quindi allontano il giocatore.

Una scelta pienamente appoggiata dalla società del presidente Ferrero. Si valuta anche la possibilità di applicare una multa a Candreva, i cui giorni alla Sampdoria sembrano a questo punto scanditi dalla riapertura del calciomercato.

L’esterno, arrivato a Genova in prestito con diritto di riscatto (scatterebbe al primo punto conquistato dai blucerchiati nel mese di febbraio), potrebbe essere ora costretto a trovare una nuova sistemazione per rivedere il terreno di gioco. La Sampdoria risparmierebbe dunque i 2.5 milioni di euro fissati con l’Inter.

Esiste però pure un’alternativa, riscattare il calciatore per poi rivenderlo al miglior offerente. Ma in questo caso, le proposte rischiano di essere al ribasso considerata la volontà della Samp di liberarsi del calciatore.