Inter, Liverpool forte su de Vrij: Marotta ha un piano anti-Klopp

Il difensore dell’Inter de Vrij è un obiettivo del Liverpool, intenzionato a sostituire van Dijk. Marotta prepara la mossa per blindarlo

Stefan de Vrij è finito nella lista del Liverpool per cui l’Inter ora teme di perdere un elemento centrale dei piani di Conte durante il calciomercato di gennaio.

L’infortunio di Virgil van Dijk costringe i Reds a mirare a coprire l’assenza del centrale che si protrarrà ancora per vari mesi e secondo il “Sun” ha cominciato a sondare il terreno per arrivare al difensore dell’Inter.

Una notizia che certamente agiterà Conte, che ha imperniato la sua difesa intorno all’ex Lazio. Il calciatore è l’inamovibile della linea a tre disegnata dal tecnico leccese fin dal suo arrivo in nerazzurro. L’olandese rappresenta una garanzia per l’Inter ed è anche l’uomo che guida i movimenti di reparto.

Insomma, dovesse andar via sarebbe un duro colpo per la squadra meneghina che, fuori dalle coppe europee, si concentrerà sulla lotta scudetto per mitigare gli effetti di una stagione che altrimenti sarebbe fortemente negativa.

Naturalmente, l’Inter non ha nessuna intenzione di cedere il suo perno difensivo al Liverpool. Per questo motivo, il dg Beppe Marotta sta pensando al piano per costringere Klopp a ricercare altrove il suo nuovo puntello per la retroguardia.

Inter, il piano di Marotta per respingere l’assalto del Liverpool per de Vrij

L’Inter davanti all’interesse del Liverpool difficilmente vacillerà, consapevole dell’importanza del calciatore nell’economia del piano di Conte. Un’altra cosa però è prevedere la reazione dell’olandese davanti alle lusinghe della formazione inglese.

Al momento comunque, de Vrij sembra poco attratto dalle sirene britanniche in quanto teme che il rientro di van Dijk possa poi relegarlo in secondo piano. Marotta però prepara la mossa per respingere sul nascere le avances.

Il diggì infatti sembrerebbe orientato a proporre un rinnovo del contratto fino al 2025. La scadenza dell’attuale vincolo è fissato al 2023. de Vrij allungherebbe quindi la sua permanenza a Milano ma soprattutto potrebbe puntare a un miglioramento economico.