Portieri serie A: Donnarumma e Handanovic protagonisti di Milan e Inter, i due portieri stanno riportando in alto la Milano calcistica. A seguire lo juventino Szczesny

L’Italia è da sempre fucina di talenti sul fronte portieri e alcuni, come Donnarumma e Handanovic, rispettivamente di Milan e Inter, non tradiscono mai. Il ruolo è tra i più delicati in quanto, basta un errore per far capitolare la propria squadra. Alla svista dell’estremo difensore, infatti, nella quasi totalità dei casi, nessuno può rimediare.

Non è un caso se i migliori portieri della serie A, risultano essere il milanista, l’interista e Szczesny. Si tratta dei tre estremi difensori che difendono le porte di Milan, Inter e Juventus, al momento le prime tre della graduatoria. E si sa che lo scudetto passa dalla difesa, ancora prima da chi la guida a protezione dei pali.

Donnarumma e Handonovic i portieri più decisivi della serie A

La classifica stilata da ‘La Gazzetta dello Sport’, è abbastanza chiara in merito. Donnarumma è primo con una media voto di 6.54, a seguire Handanovic con 6,12 e Szczesny a completare il podio con 6,43. A seguire ci sono Consigli con 6.5, Consigli e Gollini con 6.62. Top six che tiene conto anche dei minuti giocati.

Entrambi decisivi, Donnarumma e Handanovic, per l’ennesima volta, anche ieri quando hanno, rispettivamente, salvato il Milan dal tracollo a Genova e fermato la riscossa del Napoli alla ricerca del pareggio contro l’Inter. Un rendimento costante quello del numero 1 della Nazionale Italiana, più altalenante negli ultimi tempi, invece, il nerazzurro.