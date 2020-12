La Juventus vuole Milik, arriva l’agente: c’è anche l’Atletico

Arek Milik è fermo da tempo e sta cercando squadra per non perdere gli Europei. Il suo agente è a Napoli per fare il punto della situazione

Il mercato di gennaio si avvicina e Arek Milik non ha ancora capito bene cosa ne sarà del proprio futuro. In estate voleva la Juve e per questo motivo ha rifiutato tutte le proposte che aveva ricevuto, in inverno la situazione potrà cambiare dato che il calciatore polacco rischia seriamente di saltare gli Europei se non dovesse trovare una squadra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it, l’agente di Milik si trova in queste ore a Napoli. Le due società che continuano a seguire l’evolversi della sua situazione sono Atletico Madrid e Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milik, cosa accadrà a gennaio? Tutti gli scenari

La Juventus aveva sedotto e abbandonato Arek Milik. Una corte serrata e poi il dietrofront con le trattative parallele per Cavani, Suarez e, infine, Morata. Il centravanti polacco, che non ha mai voluto rinnovare col Napoli, ha temporeggiato e alla fine ha deciso di rifiutare qualsiasi proposta. Il suo agente è in città, in queste ore, per fare il punto della situazione con lo stesso calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Perché Milik e Llorente non giocano più col Napoli

La Juventus continua a essere interessata a Milik, ma alle proprie condizioni, ovvero proponendo uno scambio con Bernardeschi, giocatore poco gradito a De Laurentiis già in estate. Il Napoli continuano a chiedere 18 milioni nonostante l’ex Ajax a febbraio possa firmare gratis per un’altra squadra. Ma sul calciatore non ci sono solo i bianconeri. Chiedono informazioni, interessati, anche gli spagnoli dell’Atletico Madrid. I Colchoneros, però, devono prima cedere Diego Costa per far spazio, eventualmente, a Milik. Situazioni in stand-by con possibili sviluppi nelle prossime ore. Arek vuole lasciare Napoli e il Napoli vuole cederlo prima di perderlo a zero.