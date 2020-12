Infortunati Milan: solo panchina per Ibrahimovic, infermeria ancora affollata

Pioli con l’amaro in bocca per il match contro il Sassuolo: Zlatan Ibrahimovic recupera soltanto a metà, in panchina con i neroverdi.

Stefano Pioli è alla caccia della vittoria nel prossimo turno di Serie A per consolidare il primo posto in classifica. L’allenatore del Milan, oltre a diverse assenze importanti, ha dovuto fare i conti anche con le avversarie: l’Inter si è nettamente avvicinata in classifica generale ed ora dista solamente un punto dalla cima dell’elenco. Proprio per questo, per il tecnico dei rossoneri, sarà fondamentale fare bene nella sfida contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi al Mapei Stadium. Il club lombardo, con ogni probabilità, dovrà azzardare anche stavolta diverse scelte obbligate, soprattutto in difesa ed a centrocampo.

Milan, Ibrahimovic forse in panchina

Sembrava aver recuperato dall’infortunio che l’aveva tenuto fermo ai box dalla gara contro il Napoli, ma il Milan non vuole rischiarlo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, infatti, nonostante abbia seguito una tabella personalizzata di allenamento per recuperare per la gara contro il Sassuolo, potrebbe partire non da titolare contro i neroverdi. Si accomoderebbe in panchina, quindi, per provare, magari, a mettere qualche minuto nelle gambe verso la fine della partite. Solo un accenno di sorriso per Pioli, ancora con l’amaro in bocca viste le assenze di Kjaer, Bennacer, Gabbia.

L’unica buona notizia è il pieno recupero di Theo Hernandez, tornato completamente a disposizione.