Andrea Pirlo sarà costretto a salutare Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus piace all’Everton di Carlo Ancelotti.

Il futuro di Khedira è lontano da Torino. Poco, ma sicuro. Il centrocampista tedesco è destinato a dire addio alla Juventus già nella sessione invernale di calciomercato. E’ oramai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo e, quasi sicuramente, a gennaio sarà addio definitivamente.

Nel suo futuro c’è l’ombra delle Premier League, dove diverse società hanno acceso i riflettori sul suo cartellino. Visto l’ingaggio importante del tedesco, alla dirigenza bianconera interesserebbe poco guadagnarci qualcosina dalla sua vendita: al momento la priorità è liberarsi del suo stipendio.

Ultime mercato Juventus, Ancelotti strizza l’occhio a Khedira

Carlo Ancelotti, ex allenatore della SSC Napoli, attualmente sulla panchina dell’Everton, gli ha strizzato l’occhio. Il tecnico italiano l’ha già allenato in passato al Real Madrid. Al termine del match contro l’Arsenal, Re Carlo è intervenuto ai microfoni del The Sun: “Sami è stato il mio giocatore al Real Madrid, un giocatore importante per noi. Ho un buon ricordo di lui ma non credo che lo stiamo cercando in questo momento. Forse a gennaio“.

