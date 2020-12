DIRETTA Sampdoria-Crotone: segui la partita LIVE

Alle 18 in programma il secondo anticipo di questo sabato di Serie A, a Marassi si affrontato la Sampdoria ed il Crotone.

In casa Sampdoria si respira un’aria nuova nelle ultime ore, c’è consapevolezza di poter finalmente dare una svolta alla stagione. La vittoria contro il Verona ma anche la pace fatta tra Ranieri e Candreva, tutti elementi che hanno portato grande entusiasmo. A Marassi arriva il Crotone che resta fanalino di coda ma ha inanellato due risultati utili consecutivi nelle ultime due uscite. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

