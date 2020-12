Gomez, i tre motivi per cui l’Atalanta lo ha scaricato

Gomez ai saluti con l’Atalanta: rottura totale tra le parti dovuta a diversi comportamenti dell’argentino non graditi alla proprietà

Rottura insanabile, futuro già deciso, nessuna possibilità di tornare sui propri passi. La love story tra Gomez e l’Atalanta s’è conclusa all’improvviso, senza nessun’avvisaglia che lo annunciasse. Tra una partita e l’altra. Non sono piaciuti alla società alcuni comportamenti dell’argentino. La mancata convocazione contro la Roma, ufficialmente per scelta tecnica, è la conferma che il rapporto, tra calciatore e squadra, è ormai inesistente. La società si è schierata con Gasperini, ha deciso di tutelarne il lavoro e per questo la scelta è stata quella di privarsi dell’argentino e non dell’allenatore. Gomez è sul mercato e a gennaio ci sarà la fila per acquistarlo. Una bella notizia: per l’Atalanta, vorrà dire non svenderlo, nonostante i 32 anni già compiuti.

Perché Gomez ha rotto con l’Atalanta

Non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del Papu, è successo tutto in una settimana. I tre motivi principali sono i seguenti: inno della Juve canticchiato a favore di telecamera mercoledì sera, lo sfogo social di qualche giorno fa in cui, di fatto, annunciava l’addio, quindi la famosa partita di Champions contro il Midtjylland, dove tutto è nato, con lo scontro con Gasperini. La società ha provato a mediare senza successo. Gomez andrà via. Tante sono le squadre pronte ad acquistarlo.

Dove andrà Gomez?

Gomez ha una priorità: giocare la Champions. Possibilmente restando a due passi da Bergamo. Milano sembra essere la soluzione ideale. Milan o Inter avrebbero bisogno di uno come lui. Alternative ce ne sono: dal Napoli alla Roma, passando per il Paris Saint-Germain. Tutti vogliono el Papu, tutti vorrebbero uno sconto. L’Atalanta, da questo punto di vista, è stata chiara. Nessun prezzo di saldi.