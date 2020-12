Josip Ilicic ha giocato l’ultima partita con l’Atalanta venti giorni fa: da allora non è più sceso in campo. I fantallenatori si domandano che ne sarà di lui

Di lui si sono perse le tracce sul più bello, dopo il gol al Liverpool, la rete che sapeva di rinascita. Josip Ilicic non gioca dal 1 dicembre, 1-1 contro il Midtjylland, la gara svolta (in negativo) col litigio Gasperini-Gomez e l’inizio delle difficoltà che ora, per l’Atalanta, sembrano alle spalle. In venti giorni, che fine ha fatto lo sloveno? Perché ha smesso di giocare? Gasperini ha chiarito che Ilicic ha sofferto per un problema alla gola, un fastidio che sembra aver definitivamente accantonato. Venerdì, infatti, l’ex Palermo è tornato ad allenarsi col gruppo e domenica potrebbe tornare in campo in occasione della sfida contro la Roma. Una bella notizia per i fantallenatori speranzosi che in estate avevano puntato su di lui nonostante lo scetticismo legate alle condizioni post-depressione dello scorso anno.

Ilicic è un caso? Perché non giocava più

Oltre al problema alla gola, che sicuramente avrà inciso, Ilicic ha pagato il caso Gomez-Gasperini. Lui è grande amico del Papu, i due sono molti uniti, e i malumori interni allo spogliatoio lo avranno certamente turbato. Per questo motivo, come per l’argentino, anche per Ilicic si ipotizzava una possibile cessione a gennaio. Vedremo.

Intanto il numero 72 della Dea è pronto a tornare in campo, vuole ritrovare il gol che in Serie A manca da tantissimo: gli ultimi li ha realizzati il 1 marzo a Lecce quando segnò una tripletta. Quest’anno 5 presenze in campionato e nessuna sufficienza. Voti bassi e forma fisica precaria. Solo col Liverpool ha ritrovato per un istante la felicità. Sembrava l’inizio della rinascita e invece Ilicic s’è fermato di nuovo.