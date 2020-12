Antonio Conte non sta convincendo la dirigenza dell’Inter. Nella lista di Suning, per sostituirlo, secondo Don Balon, ci sarebbe anche il nome di Marcelo Bielsa.

L’Inter di Antonio Conte non convince. Proprio per questo Suning potrebbe decidere di dire addio al tecnico ex Juventus e Chelsea. Dalla Spagna giunge una vera e propria bomba di calciomercato. In caso di divorzio tra i nerazzurri e l’allenatore, la dirigenza potrebbe pensare di sostituirlo con Marcelo Bielsa.

Prossimo allenatore Inter: spunta Bielsa

Anche Marcelo Bielsa tra i candidati alla panchina dell’Inter in caso di addio prematuro di Antonio Conte. A fine stagione, infatti, potrebbe essere addio tra le parti, con conseguente scelta di un nuovo allenatore. Ad un anno dalla scadenza contrattuale, la travagliata storia d’amore potrebbe concludersi in anticipo. In pole position resta il nome di Massimiliano Allegri, in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta.

Non solo Allegri. Anche Marcelo Bielsa, secondo il portale Don Balon. Il tecnico argentino sta facendo bene sulla panchina del Leeds, anche se guardando la classifica non si direbbe. Il presidente Zhang starebbe studiando il profilo dell’allenatore argentino. Non è da escludere del tutto, secondo gli spagnoli, un arrivo già a gennaio qualora la situazione precipitasse del tutto. In questo caso, il problema principale, però, sarebbe proprio di Bielsa, visto il sodalizio che lo lega al club di Premier League. Tra il tecnico ed il presidente Radizzani ci sarebbe un patto: vietato lasciare il Leeds a comapionato in corso. Una promessa che difficilmente verrà rotta.