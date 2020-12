Milan, assenza pesante contro la Lazio: Pioli costretto a ridisegnare il centrocampo

Franck Kessié ammonito contro il Sassuolo. Cartellino giallo pesantissimo: il provvedimento disciplinare gli farà saltare la prossima gara di campionato contro la Lazio.

Grana a centrocampo per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, impegnato contro il Sassuolo, deve già pensare al prossimo match di Serie A. Per la prossima di campionato, infatti, contro la Lazio di Simone Inzaghi è da studiare con attenzione onde evitare sorprese sgradite. Ci sarà, però, un intoppo con cui fare i conti. Oltre ai diversi infortunati lasciati a casa e che si rivedranno solamente nel 2021, Stefano Pioli sarà costretto a ridisegnare il centrocampo a causa della squalifica di Franck Kessié.

Milan, Kessié salta la Lazio

Sarà out contro la Lazio Franck Kessié. Il pilastro del centrocampo rossonero sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato per essere finito sulla lista dei cattivi nella gara contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Intervento ruvido ai danni di Bourabia al minuto 61 che gli è costato il cartellino giallo. Una ammonizione pesantissima che condizionerà il percorso futuro dell’undici di Pioli. Verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà la sfida di mercoledì alle 20:45 contro i biancocelesti.

