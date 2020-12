Cristiano Giuntoli fa il punto sul mercato del Napoli e preannuncia una doppia cessione a gennaio per la squadra di Gattuso

Doppia cessione per il Napoli a gennaio: la rosa di Gattuso sarà sfoltita nel mercato invernale e lo ammette senza problemi Cristiano Giuntoli. Due cessioni e due possibili ‘grane’ da affrontare nei prossimi mesi per il dirigente dei partenopei che fa il punto sulle strategie della società in vista di gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Milik e Llorente ai saluti: parla Giuntoli

I due candidati a lasciare la società sono Milik e Llorente, con il polacco ormai in rotta con il club e lo spagnolo conteso anche dal Milan. “Siamo convinti che un attaccante faccia comodo a tante squadra – le parole di Giuntoli riferite a Milik -. Alla fine troveremo una soluzione: la volontà di Milik è andare a giocare per essere pronto per l’Europeo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, interesse per un terzino del Barcellona

Le uscite a gennaio saranno due: lo stesso polacco e Llorente nelle speranze del club che deve fare i conti anche con i rinnovi di Hysaj e Maksimovic che tardano ad arrivare: “Sono in scadenza: loro conoscono la nostra volontà, per il momento non c’è accordo”.