È Junior Firpo il nome per rafforzare la fascia mancina del Napoli al Calciomercato: il giocatore domenicano, naturalizzato spagnolo è ai margini nel Barcellona

Il Napoli vuole un terzino sinistro di prospettiva e il nome, anche per il calciomercato di gennaio, è quello di Junior Firpo. Il terzino del Barcellona potrebbe approdare ai piedi del Vesuvio senza eccessivi sforzi economici. Si tratta, infatti, di un calciatore che non sta trovando molto spazio in blaugrana ed è a caccia di una squadra che gli dia maggiori occasioni di mettersi in mostra.

La coperta di Gattuso, sulla corsia sinistra, non è poi così corta, ma se Mario Rui non offre le dovute garanzie, Gohulam e Malcuit sono reduci da infortuni di lungo corso. Firpo, come riportato dal “Corriere dello Sport”, sarebbe un buon rinforzo in ottica presente, ma anche futura e in casa azzurra ci stanno pensando. A destra, poi, di fatto c’è il solo Di Lorenzo in quanto, Hysaj è in scadenza di contratto a giugno e dovrebbe partire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli a caccia di un terzino sinistro: Junior Firpo potrebbe essere il profilo giusto

Junior Firpo è nato a Santo Domingo nel 1996. Ragazzo 24 della Repubblica Domenicana, ma naturalizzato spagnolo, tanto che ha già vinto l’Europeo U21 con la Spagna nel 2019. Cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia, lo scorso anno si è trasferito al Barcellona, ma non ha avuto grandi opportunità di giocare. Dotato di buona struttura fisica e ottime doti di corsa, oltre alla grande resistenza, può ricoprire tutta la corsia mancina.

LEGGI ANCHE >>> Milik-Napoli, incontro tra le parti: il destino del polacco è segnato

Pagato 25 milioni dal Barcellona, quando giocava nel Betis, adesso la sua valutazione si aggira intorno ai 14 milioni, ma l’impressione è che possa arrivare al Napoli anche per qualcosa in meno. Sicuramente un calciatore interessante sul quale Gattuso pare abbia messo gli occhi. Se già per gennaio o per giugno, sarà il calciomercato a stabilirlo.