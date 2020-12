Si sono appena concluse le gare delle 15 della tredicesima giornata di Serie A. Vincono Milan, Inter e Benevento. Nulla da fare per il Genoa, finisce 1-1 Cagliari-Udinese.

Le gare delle 15 si sono concluse da pochi minuti. Prosegue il testa a testa di Milan ed Inter in cima alla classifica di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli vincono e convincono contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I nerazzurri, invece, archiviano la pratica Spezia nella seconda frazione di gioco. Vince anche il Benevento di Filippo Inzaghi: battuto il Genoa di Maran allo stadio Vigorito. Pareggiano, invece, con un gol per parte, Cagliari ed Udinese.

Serie A, i risultati delle gare

Bastano pochi minuti al Milan di Pioli per archiviare con facilità la pratica Sassuolo. I nerazzurri passano in avanti con Rafael Leao dopo soli sei secondi di gioco. E’ vantaggio e record, perché il suo gol è il più veloce della Serie A. Saelemaekers mette il sigillo sulla gara poco prima della mezz’ora. Inutile la rete di Berardi nei minuti finali. Vince anche l’Inter di Antonio Conte: battuto lo Spezia 2-1. In rete ci vanno Hakimi al 51′ e Lukaku su calcio di rigore venti minuti dopo, al 71′. Nel finale, a segnare il gol della bandiera, ci pensa Piccoli. Tre punti anche per il Benevento di Pippo Inzaghi, vittorioso in casa contro il Genoa. Un 2-0 figlio della rete di Roberto Insigne nella ripresa, alla seconda marcatura in campionato; il secondo gol porta la firma di Marco Sau, in rete direttamente da calcio di rigore. L’unico pareggio delle 15:00, invece, è quello tra Cagliari ed Udinese. Finisce 1-1: gol di Lykogiannis e di Lasagna.

