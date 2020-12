Roma, scatta un nuovo allarme: infortunio per Spinazzola

La Roma perde al momento in casa dell’Atalanta, ma per Fonseca si mette male: Leonardo Spinazzola è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio.

La Roma affronta l’Atalanta nella sfida che vede al momento i giallorossi sotto per 3-1. Una sfida tra due big del nostro campionato, e sul campo i valori stanno emergendo in maniera evidente.

Per Fonseca, però, spunta una pessima notizia proprio in questi mesi. Durante la gara, infatti, si è fermato Leonardo Spinazzola: un problema alla coscia, infatti, sembra sia emerso nel corso del match, costringendo il tecnico giallorosso al cambio.

Un infortunio per il giocatore giallorosso, che è emerso pochi minuti prima del vantaggio dell’Atalanta, che di fatto ha ribaltato la partita nel corso del secondo tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spinazzola, l’ennesimo infortunio per Fonseca

In casa Roma, quest’anno, l’infermeria si è riempita diverse volte. Spesso, infatti, Fonseca si è ritrovato a dover fronteggiare diversi infortuni, sia muscolari ma anche ovviamente legati all’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Leao ed il gol più veloce: Pioli svela i retroscena

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Spinazzola in questi minuti, con Bruno Peres che è entrato per prendere il suo posto. Un’altra tegola per la squadra capitolina, che adesso dovrà capire ovviamente l’entità dell’infortunio del suo giocatore e i possibili tempi di recupero. Possibile, va detto, che il 2020 dell’esterno giallorosso sia già finito.