Momento nero per il Torino di Marco Giampaolo, fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo nella sfida delle 12:30 di Serie A contro il Bologna. Si è infortunato Federico Bonazzoli.

Il tecnico dei granata ha dovuto fare a meno di uno dei suoi calciatori, uscito anzitempo dal campo per un infortunio. Quella contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic è, con ogni probabilità, la sfida della verità: dentro o fuori. Non trova pace il tecnico ex Milan.

Torino, infortunio Bonazzoli: le ultime

Dopo poco meno di mezz’ora dal fischio d’inizio del match contro i felsinei, si è fatto male Federico Bonazzoli, fino a quel momento davvero in ottima sintonia con Belotti. L’attaccante classe 1997 ha chiesto subito il cambio dopo aver sentito tirare il flessore. A quel punto, Giampaolo è stato costretto a lanciare in campo l’ex Napoli Simone Verdi. Ancora nessun bollettino medico ufficiale. Con ogni probabilità il Torino attenderà qualche ora per valutare al meglio l’entità dell’infortunio.

Si complicano le cose, dunque, per l’allenatore di Giulianova. La sua avventura, visti gli ultimi risultati conquistati, è appesa ad un filo, come da egli stesso ammesso negli ultimi giorni.