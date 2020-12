Gomez sui social: “Versione di Striscia completamente falsa”

Alejandro Gomez non ci sta e sui social risponde alle accuse di questo pomeriggio sul Tapiro di Striscia fatto in mille pezzi

Alejandro Gomez risponde alla trasmissione Striscia la Notizia. Secondo l’attaccante argentino dell’Atalanta non c’è stato nessun tapiro rotto in mille pezzi. Diversa è la versione da parte del Papu che ha affidato ai social il suo pensiero e la sua testimonianza sull’accaduto: “La versione che sta circolando è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato. Ho scelto solo di non ricevere nulla e di non rispondere alle domande con massimo rispetto”.

La nuova versione di Gomez

Il Papu ha voluto rispondere alle accuse che aveva ricevuto e lo ha fatto ancora una volta sui social. Una breve storia nella quale l’argentino in uscita dall’Atalanta ha voluto smentire le notizie secondo cui quest’oggi con nervosismo aveva rotto il tapiro dell’invito di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Proprio sui social qualche giorno fa aveva annunciato il suo imminente addio con promessa di svelare quanto prima i motivi del suo futuro addio da Bergamo. Tante le squadre interessate a Gomez che potrebbe restare in Lombardia con Inter e Milan principali candidate ad acquistarlo nel mercato di gennaio.