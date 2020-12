Atalanta, Gomez perde le staffe: fatto a pezzi il tapiro di Striscia

Non è un bel momento per Alejandro Gomez: l’attaccante in uscita dall’Atalanta ha fatto a pezzi il Tapiro famoso di Striscia la Notizia

In uscita dall’Atalanta, escluso dall’ultima partita, Alejandro Gomez è apparso nervoso e l’ultimo episodio, grave, lo testimonia. L’esterno nerazzurro, prossimo alla cessione, ha fatto a pezzi il Tapiro di Striscia la Notizia che il giornalista Valerio Staffelli aveva provato a consegnargli dopo le ultime difficoltà del calciatore nella sua avventura bergamasca. Il servizio andrà in onda questa sera ma la nota trasmissione Mediaset ha voluto anticipare quello che è accaduto. Gomez ha reagito in modo clamoroso con un calcio al tapiro che ovviamente si è rotto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Gomez nervoso: il gesto da censurare

Gomez è stato incalzato da Staffelli che, nel suo stile, ha provato a fargli diverse domande sul momento che il Papu sta vivendo. L’esterno non è stato felice di ricevere il Tapiro e, dopo aver provato invano a dribblare curiosità e inviato, ha scaraventato lontano l’oggetto distruggendolo. Un gesto da censurare che testimonia il nervosismo del calciatore. Gomez è stato escluso dalla gara vinta per 4-1 dall’Atalanta contro la Roma e a gennaio cambierà squadra.

LEGGI ANCHE >>> Gomez, i tre motivi per cui l’Atalanta lo ha scaricato

Tutto è nato dallo scontro avuto con Gasperini in Champions League. Da quel momento in poi il calciatore è stato lasciato in panchina per diverse partite e con un post social, sfogandosi, ha confermato l’imminente addio. Sull’argentino ex Catania ci sono diverse squadre anche se il suo futuro dovrebbe essere a Milano, con il Milan in vantaggio sull’Inter per acquistarlo.