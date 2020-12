Tra le designazioni arbitrali dell’ultima giornata di serie A del 2020, la più attesa era per Milan-Lazio che sarà diretta da Di Bello. Giacomelli sarà a Verona dove giocherà l’Inter, La Penna in Juventus-Fiorentina

Sarà un’ultima giornata del 2020 con partite importanti per l’alta classifica, le designazioni arbitrali hanno sancito che sarà Di Bello a dirigere Milan–Lazio, Giacomelli Verona–Inter e La Penna Juventus–Fiorentina. Un turno il 14esimo, che può dire molto sul destino del campionato.

La partita di ‘San Siro‘, che vedrà di scena la capolista, falcidiata da infortuni e squalifiche, contro i biancocelesti, decisamente in forma, si giocherà mercoledì sera alle ore 20.45. Di Bello potrà contare sulla collaborazione, al Var, di un altro fischietto esperto come Irrati. In cabina di regia, invece, saranno presenti Calverese e Mazzoleni, rispettivamente per nerazzurri e bianconeri.

Arbitri 14esima giornata: a Napoli e Roma toccheranno Valeri e Pairetto

Nell’ultima giornata del 2020, ci saranno altre partite importanti, oltre a quelle di Milan, Inter e Juventus (in rigoroso ordine di classifica). Napoli e Roma, ad esempio, dovranno riscattare in casa, rispettivamente contro Torino e Cagliari, le cadute del weekend con Lazio e Atalanta. Al ‘Maradona‘ dirigerà Valeri, mentre Pairetto sarà nella capitale.

Vediamo, ora, tutte le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale: Bologna-Atalanta (Chiffi), Crotone-Parma (Maresca), Juventus-Fiorentina (La Penna); Verona-Inter (Giacomelli); Milan-Lazio (Di Bello), Napoli-Torino (Valeri), Roma-Cagliari (Pairetto), Sampdoria-Sassuolo (Ayroldi), Spezia-Genoa (Massa), Udinese-Benevento (Volpi).