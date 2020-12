Dopo i problemi accusati da Koulibaly contro la Lazio, è arrivato il comunicato del Napoli a far chiarezza sull’infortunio del difensore: distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro

Si era capito da subito che l’infortunio di Koulibaly non era una cosa da poco, ma ora a confermarlo è la stessa società del Napoli. Con un comunicato ufficiale twittato dagli azzurri, si fa sapere che il forte centrale ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro.

Si andrà, dunque, avanti con Manolas e Maksimovic che saranno costretti a fare gli straordinari. In questi casi, per gli allenatori, la sosta diventa una sorta di benedizione. Se tutto va bene, infatti, considerando la pausa, il difensore senegalese potrebbe rientrare intorno a metà gennaio.

Infortunio Koulibaly, il comunicato del Napoli è impietoso: arrivederci al nuovo anno

Perentoria la società azzurra nel far luce sul problema di Koulibaly. Si parla di un guaio muscolare, un risentimento al quadricipite. Il giocatore, sarà costretto a saltare sicuramente l’ultima partita del 2020 con il Torino e la prima del 2021 a Cagliari. Difficile, però, che Gattuso possa rischiarlo per la partita contro lo Spezia dell’Epifania.

Gli impegni ravvicinati, che ci saranno anche con il nuovo anno e in particolare con la ripartenza dell’Europa League, impone il massimo della cautela. Non è, quindi, da escludere che il roccioso difensore azzurro salti anche la trasferta di Udine e rientri per la gara interna contro la Fiorentina del 17 gennaio.