Problema portiere per la Roma che con Mirante e Pau Lopez non vive sonni tranquilli: c’è però il nome giusto per risolverlo

C’è un problema portiere alla Roma. Antonio Mirante anche con l’Atalanta ha commesso qualche leggerezza ed ora i giallorossi si interrogano sul futuro nel ruolo. Fonseca si trova a dover fare i conti con un’alternanza che non ha prodotto risultati apprezzabili. Lo scorso anno era Pau Lopez l’indiscusso numero uno, poi l’avvicendamento sul finire della stagione con Mirante che anche in questa stagione è partito davanti al compagno di squadra.

I problemi fisici hanno però stravolto nuovamente le gerarchie con Lopez chiamato in causa contro il Torino e non convincente. Insomma, se la Roma cerca un numero uno affidabile, né Mirante, né Lopez lo sono. Il mercato di gennaio potrebbe però dare una soluzione all’enigma giallorosso.

Roma, a gennaio ipotesi Sirigu: esperienza per Fonseca

Il nome giusto – come si legge sulla Gazzetta dello Sport – è quello di Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino, che però da un paio di partite è finito in panchina per fare spazio a Milinkovic-Savic. Una scelta di Giampaolo che a gennaio può portare all’addio dell’esperto portiere. La Roma sarebbe la piazza giusta per chi è ancora nel giro della Nazionale e non può trascorrere il resto della stagione da secondo.

Affinché si concretizzi l’ipotesi, la Roma dovrà cedere Pau Lopez in modo da liberare un posto per Sirigu. Un’idea non certo facile da realizzare, anche perché già in estate la società capitolina non è riuscita a trovare una collocazione allo spagnolo, ma che con gli incastri giusti potrebbe decollare.