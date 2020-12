Dopo la Roma, Alejandro Gomez salta anche il Bologna: l’attaccante dell’Atalanta non è stato convocato, la rottura col suo club è ormai totale

Non è stata isolata la mancata convocazione di Gomez contro la Roma. L’attaccante dell’Atalanta salterà anche la sfida contro il Bologna. Gasperini ha deciso di non convocare l’ormai suo ex capitano, una decisione che conferma la rottura ormai insanabile tra le parti. Gomez aspetta gennaio per cambiare squadra, possibile che la sua ultima apparizione con l’Atalanta resterà quella contro la Juventus allo Stadium, quando subentrò nella ripresa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gomez salta anche il Bologna

Non compare il nome del Papu nell’elenco dei calciatori scelti da Gasperini per la sfida contro il Bologna, gara della 14esima giornata di campionato. L’argentino rappresenta ormai il passato: con l’Atalanta è tutto finito in occasione della sfida contro il Midtjylland quando Gomez ha avuto un confronto piuttosto acceso e deciso con Gasperini. La società e la squadra si sono schierate dalla parte dell’allenatore e così l’ex Catania a gennaio sarà costretto ad andare via. Tante le tappe del suo addio: oltre alla notte europea, hanno fatto discutere anche il post social in cui l’esterno annunciava la cessione e l’inno della Juve cantato allo Stadium. Infine l’episodio del Tapiro di Striscia la Notizia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ma conviene davvero acquistare Gomez?

Su Gomez ci sono diverse società, su tutte Inter e Milan. I rossoneri sono favoriti perché l’argentino vorrebbe restare in Lombardia a due passi da Bergamo. La trattativa è già avviata, l’agente del calciatore s’è già attivato ma si resta vigili anche per altre eventuali proposte che arriveranno. Una cosa è certa: il Papu lascerà l’Atalanta e l’ennesima mancata convocazione è solo l’ultima conferma di un rapporto ormai ai minimi termini.