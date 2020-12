Calciomercato Juventus pronto a entrare ufficialmente nel vivo nel corso delle prossime settimane. Doppia cessione e affondo su un nuovo centrocampista

Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dal possibile rinnovo di Dybala con la Juventus. Punto interrogativo destinato a prorogarsi ancora per diverse settimane. Come confermato da Andrea Agnelli nei giorni scorsi, la Juventus ha già presentata la sua offerta al numero 10 bianconero. Un’offerta che collocherà l’attaccante argentino tra i primi 20 giocatori più pagati al mondo.

La Joya avrà modo di analizzare la situazione valutare il da farsi. Non è escluso che l’entourage del giocatore possa guardarsi intorno per valutare nuove proposte da altre società. Analizzando questa opzione, non è escluso che la Juventus possa clamorosamente valutare la cessione di Dybala già nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, affondo per Pogba: possibile addio a Ramsey e Bernardeschi

Il calciomercato della Juventus di gennaio potrebbe partire dalle cessioni di Ramsey e Bernardeschi. Nonostante il centrocampista gallese abbia conquistato la fiducia di Pirlo, non è escluso che i bianconeri possano valutare il suo sacrificio per alleggerirsi del suo oneroso ingaggio, per puntare decisi su Pogba. I bianconeri valuteranno offerte anche per Bernardeschi.

Pogba alla Juventus a gennaio: è questo il piano bianconero. Come evidenziato da diverse testate giornalistiche inglesi, Paratici starebbe spingendo per chiudere l’affare sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato in vista della prossima estate. Tutto dipenderà dai piani dello United, ma la sensazione è che Pogba abbia voglia di cambiare aria fin da subito.