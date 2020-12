Un bomber per la Juventus: i bianconeri pensano ad un rinforzo in attacco a gennaio e Paratici mette nel mirino una vecchia conoscenza

Un’idea che la Juventus sta cullando: prendersi un bomber di scorta, possibilmente low cost per affiancarlo a Morata, Ronaldo e Dybala. Ne parla oggi ‘Tuttosport’ che suggerisce anche il nome che sarebbe capace di mettere d’accordo tutti: Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, 35 anni, è in uscita dal Napoli e potrebbe lasciare gli azzurri anche a zero. Ecco perché Paratici ci pensa, anche se non è il solo: ci sono Sampdoria e Fiorentina sulle sue tracce, ma anche il Milan – che ora sta puntando forte su Jovic – ci ha fatto un pensierino.

Calciomercato Juventus, Llorente come quarta punta

Del resto l’attaccante ex Tottenham ha diversi punti a proprio favore. Al di là dell’aspetto economico, non certo secondario, alla Juventus già è passato e sa cosa significa indossare la maglia bianconera. Non avrebbe bisogno di ambientamento e sarebbe ben visto dai senatori dello spogliatoio che nei due anni in bianconeri lo hanno apprezzato anche fuori dal campo.

Uomo spogliatoio, Llorente ritroverebbe poi Morata che ha aiutato proprio nel suo inserimento alla Juventus. Il 35enne sarebbe il vice ideale per non creare problemi di competizione all’attuale numero 9 bianconero. Idea da seguire quindi anche se, al momento, si tratta di semplice ipotesi. Ma la Juve pensa ad un bomber di scorta e Llorente potrebbe essere il profilo giusto.