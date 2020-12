Juventus, frecciata di Pirlo al Napoli: “Altre squadre hanno viaggiato…”

La Juventus perde contro la Fiorentina. Andrea Pirlo analizza il momento difficile dei bianconeri e parla anche del Napoli

La Juventus perde contro la Fiorentina in una giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Il Napoli vince il ricorso al CONI, Buffon rischia la squalifica. E, come se non bastasse, la Fiorentina vince 3-0 grazie a Vlahovic, Caceres e l’autogol di Alex Sandro.

Juventus, Pirlo non ci sta

Il tecnico dei bianconeri, dopo la sconfitta contro la squadra di Cesare Prandelli all’Allianz Stadium, ha analizzato il momento negativo della sua squadra. Giunti, oramai, alle feste natalizie, il tecnico dei bianconeri si è lasciato andare a dichiarazioni a tutto tondo che hanno abbracciato anche le questione extra-calcistiche che hanno investito il club piemontese. Il Napoli, nel pomeriggio, ha vinto il ricorso al CONI: la sfida tra la Juve e gli azzurri andrà giocata a data da destinarsi. Interrogato nel post gara dallo studio di Sky Sport, Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Sentenza del Coni? Noi non possiamo farci nulla, non abbiamo alcun problema a giocare la partita. Mi dispiace, però, per le squadre che hanno viaggiato e giocato senza alcuni loro calciatori”.