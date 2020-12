Maradona, svelato il trailer della storica serie di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sta completando la serie su Maradona: in Argentina sono filtrati i primi fotogrammi del lavoro del regista Armetta

Diego Armando Maradona è pronto a tornare…attraverso Amazon Prime Video. La piattaforma streaming del colosso a stelle e strisce offrirà una serie sulla vita del Diez di Villa Fiorito. Da tempo la produzione è già al lavoro per completare la serie.

In Argentina lunedì sera attraverso il programma “Intrusos” sono filtrate le prime immagini inedite del trailer relativo alla prima stagione della serie, che avrà il titolo “Maradona, sueño bendito”.

La serie scritta da Guillermo Salmeron e Silvina Olschansky e diretta dal regista Alejando Armetta racconterà le gesta della leggenda argentina. Una ricostruzione dettagliata che partirà da Villa Fiorito, il povero quartiere in cui Diego Armando Maradona è nato e ha vissuto per quasi due decadi, fino a quando “el Pibe de Oro” non si trasferì nella casa che gli regalò l’Argentino Juniors. Quell’appartamento che ospitò lui e la sua famiglia è diventato adesso una casa museo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Maradona, in arrivo la serie Amazon Prime Video per rivivere la sua leggenda

In Argentina, i primi fotogramma della serie di Amazon Prime Video su Diego Armando Maradona hanno fatto naturalmente il giro del paese in un batter d’occhio. La produzione è al lavoro per completare la serie, che dovrebbe essere disponibile a partire da marzo, secondo quanto riportato dal quotidiano albiceleste “Olè”.

Diego Armando Maradona aveva firmato il contratto con Amazon Prime Video un anno fa. Subito dopo cominciarono le riprese per realizzare un lavoro dettagliato sulla sua vita dettagliata. Il campione, orgoglioso di questo progetto, a riguardo di ciò pubblicò anche una foto in occasione del suo 60esimo compleanno a fine ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, la statua di Maradona è già pronta: “Vorrei donarla alla città” – ANews

La leggenda del calcio mondiale sarà interpretato da tre differenti attori che si passeranno il testimone durante le varie epoche della sua vita. Il countdown è già scattato e l’attesa è diventata subito febbrile. Enorme diventerà l’aspettativa pure in Italia, il paese in cui Maradona ha dato un saggio della sua magia per sette anni.