Il Milan pensa ad un giovane da affiancare ad Ibrahimovic in attacco: occhi nella Ligue 2 dove un 18enne sta facendo faville

Un vice-Ibrahimovic per il Milan, senza però mettersi in squadra una possibile mina vagante, qualcuno che non accetti con tranquillità la panchina. Già perché se il nuovo infortunio dello svedese ha evidenziato la necessità di correre ai ripari, il rischio di mettersi in squadra qualcuno che poi con il ritorno di Ibra metta il muso è alto. Ed allora Maldini continua a dire che in attacco non si farà nulla, ma intanto guarda al mercato. Llorente è una idea, Jovic una pista da seguire, ma c’è anche un altro nome che stuzzica la fantasia dei rossoneri e arriva dalla Francia, terra di conquista per il Milan negli ultimi anni e fucina di talenti.

Milan, Antiste per l’attacco: chi è il 18enne francese

Il profilo che Maldini sta seguendo, secondo TuttoSport, è quello di Janis Antiste, 18 anni, attaccante del Tolosa. In Ligue 2 in 14 partite ha realizzato già 6 reti con una media di un gol ogni 107 minuti. Sicuramente acerbo dal punto di vista fisico e da svezzare tecnicamente, Antiste rappresenterebbe una scommessa, anche se si parla di lui come di un bomber dal sicuro avvenire. Alto 1,80 m, è descritto come un attaccante di manovra, capace di far salire la squadra ma anche di andare a segno con una certa prolificità.

Per il Milan acquistare Antiste significherebbe ripetere quanto fatto con Saelemaekers: un giovane da far crescere e sfruttare all’occorrenza. La certezza sarebbe quella di non avere musi lunghi nello spogliatoio, ma garantire comunque a Pioli una carta in più in attacco.