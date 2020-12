Terremoto in Sicilia. Paura tra la popolazione. A Ragusa scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4. Alle 21:27 di oggi, martedì 22 dicembre, una forte scossa di terremoto ha colpito l’isola.

Gran parte della Sicilia è stata sorpresa dal movimento ondulatorio della terra. Una forte scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Sicilia. Una scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 è stata registrata dai sismografi nazionali. Localizzata nella zona di Ragusa, la scossa ha colpito l’isola alle 21:27 di oggi martedì 22 dicembre 2020.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Terremoto a Ragusa

Paura tra la popolazione. Prima un forte boato, poi la scossa: un terremoto in Sicilia. Una sola scossa, della durata di quindici secondi circa, che ha messo paura ai cittadini. In alcuni comuni dell’isola persone all’esterno delle proprie abitazioni. Non sembrano esserci danni al momento. Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha affermato che tutto è integro all’interno del comune siciliano. A riportare le sue dichiarazioni è agi.it.

LEGGI ANCHE >>> Terremoto a Napoli: la terra trema, paura tra la popolazione

Sui social scoppia il putiferio. Su Twitter, tantissimi utenti danno l’allarme, tanto che l’hashtag terremoto è addirittura finito in tendenza per qualche momento. Tutti gli utenti hanno dato la propria segnalazione, praticamente da ogni capoluogo dell’isola. “A Catania moto ondulatorio”, “Anche in provincia di Messina”, “Gran botta ad Avola, Siracusa”. Anche a Palermo, tantissimi i cittadini che si son messi in allarme.