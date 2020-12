Continuano le voci sul ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: arrivano conferme sul possibile addio di Gattuso

Il tran tran social era partito già dopo la gara persa contro la Lazio ed ora ha preso sempre più piede. Maurizio Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli per un ritorno che avrebbe del clamoroso, considerato come è maturato l’addio con il presidente De Laurentiis e quanto la piazza abbia preso male il suo passaggio alla Juventus.

Due aspetti che non sarebbero un ostacolo nel caso in cui le cose con Gattuso dovessero andare male. Da tempo si parla di un accordo raggiunto per il ritorno del tecnico calabrese, ma intanto le firme non arrivano ed allora gli spifferi aumentano.

Napoli, Sarri per Gattuso: Pistocchi rilancia l’indiscrezione

Quelli più forti portano a Sarri possibile erede di Gattuso sulla panchina del Napoli. Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi, intervenuto a Radio Amore Campania. Dichiarazioni nelle quale il giornalista ha raccontato di “un uccellino che continua a spifferarmi il nome di Sarri per il Napoli”.

Un ritorno che sarebbe sorprendente anche se lo stesso giornalista spiega come finora la gestione Gattuso abbia mostrato qualche pecca: “Non sarà facile il suo rinnovo. La squadra è fortissima ma l’allenatore ha sbagliato la gestione”. Errori che non significano un rapporto negativo con i calciatori. Anzi, “i giocatori gli vogliono bene – spiega Pistocchi – ed hanno un bel legame con lui”. Il campo però sarà giudice inappellabile e se la sentenza sarà di condanna per Gattuso, Sarri-Napoli potrebbe essere il nuovo inizio.