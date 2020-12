L’Inter cerca rinforzi per il mercato di gennaio e un infortunio potrebbe far felice l’allenatore nerazzurro Antonio Conte

Mal che vada, l’Inter chiuderà l’anno al secondo posto in classifica. La squadra di Conte è attesa questa sera dalla sfida contro il Verona e con i tre punti e un passo falso del Milan si ritroverebbe in vetta. Una posizione che cancellerebbe d’incanto tutte le polemiche degli ultimi mesi, anche se lo stesso Conte ha parlato di un vertice da programmare durante la pausa per far il punto sulla situazione e per capire le reali ambizioni della società.

Un incontro nel quale si parlerà anche di mercato e in cui Conte ribadire le sue esigenze: serve, anche, un attaccante e il nome che torna di attualità è quello di Gervinho. Anzi, secondo qualcuno, l’infortunio accusato ieri dall’ivoriano sarebbe ‘diplomatico’.

Infortunio Gervinho, c’è l’Inter dietro il ko?

L’attaccante del Parma non ha preso parte alla sfida contro il Crotone, vinta dai calabresi 2-1. “Distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra” la diagnosi per Gervinho, ma c’è anche chi crede che l’assenza contro gli uomini di Stroppa più che a problemi fisici, sia da ricollegare al possibile trasferimento all’Inter nel mese di gennaio.

Un Gervinho ‘risparmiato’ per evitare guai in vista del suo passaggio in nerazzurro, secondo Espn. Certo la velocità dell’ex Roma rappresenterebbe una carta da giocare per Conte, soprattutto considerato che Sanchez è spesso vittima di infortuni.