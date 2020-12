L’Inter libererà Eriksen. Il centrocampista nerazzurro è sul mercato per stessa ammissione della dirigenza. Il sogno di Conte è arrivare a van de Beek.

Christian Eriksen non fa più parte dei piani dell’Inter e di Antonio Conte. A confermalo è stato l’amministratore delegato del club nerazzurro nel pre gara della sfida contro il Verona. Nemmeno in panchina contro la squadra di Juric, l’ex centrocampista del Tottenham è tornato in patria per restare accanto alla moglie, in attesa di un bambino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ultime mercato Inter: scambio Eriksen – van de Beek

Finita l’avventura di Eriksen a Milano, adesso il sogno di Beppe Marotta ed Antonio Conte si chiama van de Beek. Proprio il danese potrebbe far arrivare a Milano il centrocampista del Manchester United. Il club nerazzurro studia le possibili mosse per imbastire la trattativa con il club inglese. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, riuscire a portare Donny in Serie A è la mission della dirigenza. Sulla lista dei desideri anche Paredes, Xhaka e Ceballos, ma nessun nome intriga come quello dell’olandese. L’ex Ajax non sta attraversando un periodo positivo in Premier League ed è alla ricerca di più spazio. Uno scambio di prestito con il danese, già accostato in passato ai Red Devils, potrebbe fare felice entrambe le società. Marotta studia la strategia migliore da adottare.

LEGGI ANCHE >>> Inter, addio Eriksen: l’annuncio arriva direttamente dal club