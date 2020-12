La Juventus si è già affacciata sul mercato alla ricerca di un sostituto per Alvaro Morata. L’attaccante bianconero ha bisogno di un’alternativa. Leonardo Pavoletti è il nome nuovo accostato ai bianconeri.

La Juventus di Andrea Agnelli è già al lavoro per rinforzare il pacchetto di attaccanti in vista della seconda parte di stagione. Il club bianconero ha messo nel mirino diversi obiettivi per dare nuova linfa alla linea offensiva. Sulla lista dei desideri restano i nomi di Arek Milik e Fernando Llorente del Napoli. Lo spagnolo rappresenterebbe una soluzione economica e più vantaggiosa rispetto ad un esborso economico considerevole.

Calciomercato Cagliari, Pavoletti accostato alla Juve

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe puntato i riflettori su Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. Il centravanti dei sardi è rientrato da poco da un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per un bel po’. Operazione tutta da imbastire quella con i sardi. Sull’attaccante trentaduenne, però, ci sono anche altre squadre. Una su tutte, la Fiorentina. I viola di Cesare Prandelli potrebbero rappresentare un ostacolo per il buon esito di una ipotetica trattativa tra i bianconeri ed i rossoblu. Pavoletti rappresenterebbe un rinforzo low cost da inserire alle spalle di Alvaro Morata.

