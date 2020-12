Maradona non ha giocato solo col numero 10: il VIDEO che lo dimostra

Nelle sue prime gare ufficiali con l’Argentina, Maradona indossò la maglia numero 6 e non la 10. Fu subito protagonista

Parlare di Diego Armando Maradona vuol dire pensare inevitabilmente al numero 10. Due cifre legate alla schiena del più forte giocatore di tutti i tempi indissolubilmente, al punto tale che è ormai diventato quasi impossibile pronunciare quel numero senza pensare, in qualche modo, al Pibe de Oro.

Eppure, anche se oggi in pochi lo ricordano, l’argentino ha sfoderato meravigliose prodezze anche con un altro numero. I suoi primi incontri ufficiali con la maglia dell’Argentina, infatti, ebbero luogo durante la Coppa America 1979. Il ct Cesar Luis Menotti convocò molti giovani, tra i quali il futuro attaccante del Napoli (che, all’epoca, aveva 19 anni), al quale però non volle ancora concedere l’onore della maglia più ambita.

A vestirla, infatti, fu Juan Bujedo, centrocampista della sua carriera si ricorda poco oltre i passaggi con le maglie con Racing Cordoba, Velez Sarsfield e Colon.

Maradona, i primi gol con l’Argentina furono col numero 6

Diego, però, ci mise poco a far capire chi sarebbe stato, a breve, il leader dentro e fuori dal campo dell’Albiceleste. Nella vittoria contro la Bolivia (3-0), il ‘Pelusa’ firmò il suo primo gol ufficiale con l’Argentina, e lo fece indossando il numero 6. Era appena la sua seconda uscita ufficiale, e la prima fu addirittura contro il Brasile… nel Maracanà. Zero pressioni, insomma.

Maradona giocò bene anche contro i verdeoro, e propiziò l’unico gol dei suoi, realizzato da Coscia, che non bastò ad evitare la sconfitta (2-1). L’eliminazione al primo turno di quella Coppa America non diminuì l’entusiasmo per ciò che el Diego iniziò a mostrare. E le sue meravigliose promesse furono tutte mantenute.