In occasione della rassegna FIFA The Best Lionel Messi ha votato molti giocatori del PSG fra i migliori. Potrebbe essere il segnale di un imminente trasferimento a Parigi.

Doveva essere la serata di Robert Lewandowski, usurpato del più che meritato pallone d’oro a causa del Covid, e lo è stata: un trionfo, quello dell’attaccante polacco, che rispecchia pienamente l’andamento della stagione, dominata dal Bayern Monaco guidata proprio dal suo fenomeno.

Come spesso accade però, c’è chi, neanche volendolo, riesce a stare lontano dalle luci dei riflettori: Leo Messi, nientemeno. A fare notizia sono stati questa volta i voti da lui assegnati, per un paio di motivi. In primis l’argentino non ha ricambiato il voto a lui assegnatogli dal rivale Cristiano Ronaldo, fatto per nulla apprezzato dai fan del fenomeno portoghese. In seconda istanza, ha incuriosito (a dir poco) l’effettiva distribuzione delle preferenze da parte della Pulga.

La Pulga e O’Ney di nuovo insieme alla corte degli sceicchi?

Sul suo personalissimo podio sono infatti saliti, nell’ordine, Neymar Jr., Kylian Mbappè e solo al terzo posto Lewandowski. Se a questo si aggiunge il voto riservato a Keylor Navas fra i portieri, ecco che il “pattern” sembra chiaro: alle porte di gennaio, mese di calciomercato, Messi sembra aver espresso la propria preferenza, quella di andare a Parigi, dove potrebbe fra le altre cose ricongiungersi con il vecchio amico Neymar, creando con Mbappè un attacco da sogno per i tifosi del bel calcio. Riusciranno gli sceicchi a trasformare la telenovela cominciata questa estate in realtà? Prepariamoci ad altri colpi di scena.