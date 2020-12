Infortunio serio per Rodrygo del Real Madrid: il brasiliano resterà out tre mesi e non giocherà il match di Champions con l’Atalanta

Ennesima tegola stagionale per il Real Madrid. Il club blanco ha reso noto oggi che Rodrygo, uscito al minuto 35 della sfida con il Granada, ha subito una lesione muscolare che coinvolge il tendine del bicipite femorale destro.

Secondo ‘AS’, il calciatore resterà lontano dal terreno di gioco almeno tre mesi, e non sarà dunque disponibile per il match di Champions League contro l’Atalanta.

Il calciatore aveva fatto subito intendere la gravità dell’infortunio, lasciando il campo in lacrime, disperato anche per il timing in cui giunge questo stop. Il giovane stava infatti guadagnando sempre più spazio nell’undici di Zidane, fino al maledetto sprint contro il Granada costatogli la lesione. Il francese, intanto, ha però recuperato Hazard ed ha a dispoizione Asensio, Vincius e Lucas Vazquez.