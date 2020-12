Il ‘Papu’ Gomez può restare all’Atalanta: i dirigenti della Dea lavorano per ricucire lo strappo con Gasperini. Il giocatore non ha chiesto la cessione

Il futuro di Alejandro Gomez è la grande incognita del calciomercato di gennaio. L’argentino è nel mirino di diversi club europei, ma la sua priorità sarebbe quella di restare in Italia, il più vicino possibile alla sua attuale residenza, a Bergamo. Milan, Inter e Roma sono i club di Serie A accostati al ‘Papu’, la cui storia però potrebbe prevedere un finale a sorpresa.

Atalanta, Gomez non ha chiesto la cessione

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore non ha mai chiesto all’Atalanta di essere ceduto, nonostante gli innegabili dissidi di queste settimane. In virtù di questo, i dirigenti nerazzurri avrebbero iniziato a trattare per ricucire lo strappo tra l’attaccante e Gian Piero Gasperini, scongiurando così la rottura di una storia d’amore calcistico nata nel 2014.

Sarebbe un epilogo assolutamente inatteso ma che oggi non si esclude più: un vero e proprio “colpo”, vista l’importanza del giocatore, definito dallo stesso Gasp “il più determinante degli ultimi anni”. I rumors sul suo addio, in ogni caso, restano d’attualità. Ci attende una lunga telenovela…