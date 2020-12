Arteta spinge via Allegri, l’Arsenal torna a sorridere in Premier

Per Mikel Arteta sono stati mesi complicati, ma l’Arsenal torna a sorridere ed il fantasma di Allegri sembra ‘momentaneamente’ sparito.

Quella in casa Arsenal è stata una situazione molto delicata nelle ultime settimane, con la posizione di Arteta in bilico costante. I risultati, ovviamente, sono stati al centro della polemica.

I gunners, infatti, viaggiano nei bassifondi della classifica, e la colpa è proprio dei mancati risultati sotto la gestione del tecnico spagnolo. E cosi sono arrivati i rumors, le speculazioni su quello che sarebbe stato il successore di Arteta.

Tra i nomi fatti c’è stato anche quello di Max Allegri. L’allenatore italiano è su piazza da diverso tempo, ed è chiaro che una nuova avventura lo stimolerebbe non poco. Cosi quella dell’Arsenal sembrava una soluzione possibile.

L’Arsenal sorride, Arteta spinge via Allegri

Allegri non è stato l’unico nome accostato all’Arsenal, ma va da sé che uno come lui – vincitore di ben 6 campionato in Italia – crei non poche pressioni. Al momento, però, sembra che questo cambio di allenatore sia destinato ad essere quanto meno rinviato.

I gunners, infatti, sono andati incontro ad una vittoria importante in campionato, che secondo alcuni potrebbe già riscrivere le sorti del campionato. Un 3-1 convincente contro il Chelsea di Frank Lampard.

Un successo importante, per il morale ma anche per la classifica deficitaria della squadra biancorossa. La zona retrocessione al momento resta a 6 punti, ma è chiaro che una vittoria come quella contro i blues può far respirare anche il tecnico.

Cosi per Allegri bisognerà ancora attendere. Il club probabilmente darà altro tempo ad Arteta, per capire se la tempesta nella quale ha viaggiato la squadra londinese possa essere effettivamente svanita.