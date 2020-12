Capitolo infortuni in casa Milan: Kjaer sarà disponibile a Benevento, Ibrahimovic vuole stupire tutti e rientrare già con la Juventus. Più lungo lo stop di Bennacer

L’emergenza infortuni nel Milan, sta lentamente iniziando a diminuire: Kjaer sarà disponibile a Benevento, mentre Ibrahimovic mette nel mirino la Juventus. Più lungo lo stop di Bennacer che non dovrebbe rientrare prima di metà mese. A riferirlo è ‘sportmediaset’ nel report quotidiano sugli infortunati.

I rossoneri hanno chiuso un 2020 da favola, ma per continuare a sognare ci sarà bisogno dell’organico al completo, oltre ai nuovi innesti del mercato. Il nuovo anno vedrà un tour de force incredibile con 5 partite di campionato e 1 di Coppia Italia, prima di decretare chi conquisterà il titolo di campione d’inverno. Benevento in trasferta, le due torinesi in casa (i granata per due volte, una nella coppa nazionale), Cagliari fuori e Atalanta a “San Siro” testeranno le ambizioni del Milan.



Kjaer e Ibrahimovic per riportare il titolo di campione d’inverno al Milan

L’ultima volta nella quale il Milan, sempre di Ibrahimovic, si laureò campione d’inverno, risale alla stagione 2010-2011. I rossoneri allenati da Allegri, espugnarono per 0-1 Cagliari e nel giorno dell’Epifania conquistarono il il platonico titolo, mettendo le basi pe il 18esimo Scudetto di fine anno. Da quel momento in poi, iniziò il buio per i rossoneri.

Il recupero di calciatori importanti come Kjaer e Ibrahimovic, sarà fondamentale per il proseguo del campionato. Il difensore danese e il centravanti svedese, erano stati tra i migliori, fino ai rispettivi infortuni muscolari. Mister Pioli li aspetta a braccia aperte per riprendere, insieme, la corsa verso il titolo. Le date sembrano fissate: 3 gennaio per l’ex atalantino e 6 per Ibra.