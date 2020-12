La Juve, che deve recuperare la partita col Napoli, è a dieci punti dal primo posto. Scopriamo quand’è stata l’ultima volta che Ronaldo ha mancato uno scudetto

Ronaldo è il riferimento dei vincenti. Dove c’è lui esiste il successo ma anche delle eccezioni. Non sempre CR7 ha concluso una stagione con uno scudetto, anzi. Lui è lo specialista della Champions League. In Spagna, al Real Madrid, in dieci anni, ha vinto appena due scudetti, gli stessi conquistati dalla Juventus nelle sue due prime stagioni in bianconero. Ora, con la squadra di Pirlo a dieci punti dal vertice, il titolo non è più così scontato. La Juventus resta in corsa, ma dovrà recuperare diversi punti e affrontare, alla distanza, due avversarie che non si fermano: Milan e Inter. Si aggrapperà, come al solito, a Ronaldo, che ha perso l’ultimo scudetto nel 2018.

L’ultimo scudetto perso da Ronaldo

L’inarrestabile Ronaldo ha conquistato gli ultimi due titoli consecutivi con la Juventus, allenato prima da Allegri e poi da Sarri. In totale sono sette gli scudetti vinti dal portoghese in carriera: tre col Manchester United, due col Real Madrid e altri due con la Juventus. Quest’anno, a livello nazionale, rischia di restare all’asciutto, ma dipenderà tutto da lui. Ronaldo ha la forza e il potere per ribaltare qualsiasi pronostico avverso.

Non ci riuscì nella stagione 2017/18, l’ultima senza trofeo nazionale in bacheca. Il Real Madrid, che vinse un’altra Champions, arrivò terzo in Liga, dietro i campioni del Barcellona e l’Atletico Madrid. Non fu una stagione deludente per l’ennesimo trionfo europeo, ma fece rumore il -17 rispetto ai blaugrana di Messi. Una distanza enorme e inaspettata. Alla fine di quella stagione, CR7 scelse l’Italia.