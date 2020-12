CR7 vince il Globe Soccer Awards come miglior giocatore del secolo e rilancia: “Motivazione per esser il migliore a lungo”

Meglio di Ronaldinho, meglio soprattutto di Leo Messi: CR7 è stato eletto a Dubai come giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards: “Voglio dire grazie a tutti, a coloro che hanno votato per me, ai miei compagni di squadra, ai club e alle nazionali, alla famiglia e agli amici, specialmente alla mia fidanzata e ai miei bambini che mi aiutano a essere una persona migliore. È un traguardo che mi dà la motivazione per andare avanti. Ora, spero che l’anno prossimo questa situazione sia finita e che ci si possa divertire di più. Sono fiero e felice, grazie mille. Spero di poter essere ancora in grado di giocare per altri anni”.

“Stadi vuoti? Preferisco quando subisco i buu dei tifosi”

CR7 continua nel suo discorso: “Covid? Giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli, ma la salute è importante. Io gioco per la famiglia, i tifosi, triste giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano, quando faccio gol contro le altre squadre, mi fanno buu, mi motivano. Spero che nel 2021 possiamo tornare a rivedere i tifosi negli stadi”.

“Qualche settimana fa hanno scelto il miglior 11 per il Pallone d’Oro e io c’ero. Un onore essere qui: ci sono giocatori fantastici come Casillas, Lewandowski, Piqué. A volte arrivo alle 2 del mattino, faccio un massaggio alla SPA per recuperare. Iker Casillas è un esempio per noi, quando ha avuto il suo problema è stato un esempio perché ogni tanto non apprezziamo quello che abbiamo. Siamo una buona squadra e un allenatore fantastico. I giovani stanno migliorando continuamente. Vincere l’Europeo? Possibile. Francia, Spagna e Germania sono le favorite ma noi siano lì per lottare. Dovranno rispettare il Portogallo, siamo una squadra forte, Non vedo l’ora, abbiano una buona opportunità per vincere”.